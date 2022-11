Queste le caratteristiche della cosca con sede nel paese milanese smantellata con un'operazione da 49 misure cautelari

(LaPresse) “Comportamenti violenti e intimidatori di particolare entità” come le minacce utilizzando teste di maiale, ma anche una “notevole vocazione imprenditoriale”. Così il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha descritto le caratteristiche della ‘Locale di Rho’, la cosca della ‘Ndrangheta con sede nel paese milanese smantellata questa mattina con un’operazione da 49 misure cautelari. E ha aggiunto: “L’indagine conferma che le donne iniziano ad assumere un ruolo significativo, in questo caso di vertice” in questo tipo di organizzazioni criminali.

