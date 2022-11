Si tratta di un camionista di origini spagnole fermato vicino a Ventimiglia

(LaPresse) Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona hanno arrestato un uomo di origini spagnole, incensurato che alla guida di un autoarticolato con targa iberica proveniente dal confine di Stato di Ventimiglia, trasportava, oltre ad un carico di insalata, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Ad insospettire i militari operanti, sono stati gli iniziali segni di nervosismo dell’autista. I primi accertamenti all’interno del rimorchio, non hanno evidenziato nulla di illecito, mentre durante il controllo della motrice i finanzieri hanno scoperto 82 kg di sostanza stupefacente, contanti e apparati informatici, accuratamente occultati nella cabina di guida. La marijuana (67 kg.) e l’hashish (15 kg.) erano nascosti all’interno del vano letto e in alcuni zaini. La somma di 1.000,00 euro in contanti, verosimilmente costituente un acconto per il “servizio” di corriere e pertanto provento dell’attività illecita, è stata sottoposta a sequestro, unitamente allo stupefacente ed all’autoarticolato utilizzato per il trasporto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata