Il progetto fa parte della campagna "Questo non è amore" che si sposterà anche in tutte le altre Questure italiane

(LaPresse) Ha preso il via da Savona la campagna permanente “Questo non è Amore”, con la prima Edizione di “We run for women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”, organizzata dalla Questura della città ligure. Una corsa di 10 km competitiva e non competitiva e una camminata di 3 km, con percorsi che hanno attraversato la splendida cornice rivierasca dei comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi (in provincia di Savona) e che sono confluiti in un ‘village’ dedicato alla lotta contro la violenza di genere; un luogo dove i cittadini hanno potuto ricevere informazioni sulle attività della Polizia di Stato contro la violenza di genere, condividendo idee e progetti. La campagna di sensibilizzazione si sposterà anche in tutte le altre Questure italiane che daranno vita a diverse iniziative nelle piazze e nei luoghi più frequentati.

