Il presidente di Regione Liguria, Toti: "Rogo di natura dolosa"

Un incendio è divampato nella notte nel reparto chirurgico dell’Ospedale Santa Corona, a Pietra Ligure, in provincia di Savona. Non ci sono stati feriti, ma 50 pazienti sono stati evacuati, in 3 sono rimasti intossicati. “Sembra che l’incendio nell’ospedale di Santa Corona sia di natura dolosa”, ha commentato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità che alle 12 effettuerà un sopralluogo presso la struttura. “Stiamo lavorando anche per cercare di limitare il più possibile i disagi e riprogrammare a stretto giro le visite e gli interventi che erano programmati a partire da oggi e nelle prossime settimane, considerato che una parte dell’immobile – ha affermato Toti – è stato reso inagibile dalle fiamme”. “Voglio ringraziare tutto il personale sanitario – ha sottolineato il presidente – che in queste ore si è speso senza sosta per mettere al sicuro i pazienti ricoverati. Sono in costante contatto con il direttore generale Prioli per seguire le operazioni e avere in tempo reale tutte le notizie: secondo le procedure previste, grazie all’intervento dei medici reperibili e di tutto il personale delle vicinanze che si è reso immediatamente disponibile, i pazienti del padiglione chirurgico sono stati spostati in altra sede, mentre sono ancora in corso le operazioni e le verifiche da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco”.

Sono in corso le indagini in corso per chiarire le cause del rogo, che si è sviluppato in una stanza di degenza del reparto di ortopedia al terzo piano. In tutto erano 85 i pazienti presenti nel padiglione chirurgico, dove si sono registrati i danni più maggiori. Di loro 77 sono stati trasferiti in altri reparti negli ospedali di Albenga e Savona, 2 all’Ospedale San Martino, 6 sono stati dimessi e circa 10 pazienti sono trattenuti al quarto piano del padiglione, area non considerata a rischio e agibile dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Tre pazienti sono rimasti intossicati dal fumo, e sono stati trasferiti: uno nel reparto di terapia intensiva di Savona e due nel reparto di medicina di Savona. Otto dipendenti si sono rivolti al pronto soccorso accusando sintomi da intossicazione e sono stati dimessi con prognosi da una a tre giorni. In giornata sarà avviata una verifica su tutto il personale interessato.

La Asl2 di Savona comunica che è stato interdetto l’utilizzo di una buona parte del corpo principale del padiglione chirurgico e in vista della necessaria verifica dell’entità dei danni, fase a cui seguirà il ripristino con tempi ad oggi da definire, sarà necessario, almeno fino alla definizione degli interventi, ridurre le attività ortopediche, neurochirurgiche e neurologiche. Alle 12 è previsto un sopralluogo da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

