Manifestazione anche nel capoluogo siciliano

Centinaia di studenti sono scesi in piazza a Palermo per manifestare contro il governo nell’ambito dell’agitazione nazionale ‘No Meloni Day‘. Nello striscione di testa si legge: ‘Una scuola pubblica e di qualità ce la meritiamo tutti’, accanto alle immagini del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del vicepremier e ministro delle Infrastutture, Matteo Salvini, e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. I cortei, non autorizzati, hanno bloccato il traffico e la circolazione in diversi punti del capoluogo siciliano.

