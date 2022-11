Esposti striscioni di contestazione per la chiusura dei porti e mani tinte di rosso per ricordare i ragazzi morti

Il corteo degli studenti scesi in piazza a Napoli per il ‘No Meloni day’ ha attraversato le strade del centro cittadino fino a raggiungere il Palazzo della Prefettura dove era in corso una riunione sulla sicurezza alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Esposti striscioni di contestazione per la chiusura dei porti e gridati slogan contro l’alternanza scuola lavoro. “Abbiamo le mani tinte di rosso, per ricordare i tre ragazzi morti per la buona scuola della legge 107 del 2016. Bisogna abolirla adesso”. Queste le parole di Sara Monti coordinatrice campana dell’Unione degli Studenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata