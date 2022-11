Mobilitazione studentesca contro il governo, insulti al presidente del Senato La Russa e alla premier Meloni

Si è conclusa la manifestazione milanese ‘No Meloni day‘, nell’ambito della giornata nazionale di mobilitazione studentesca contro il governo. Il corteo, che ha visto la partecipazione di circa 500 tra attivisti e studenti, si è diviso in due spezzoni all’altezza di via Larga. Una parte dei ragazzi ha raggiunto Porta Venezia, mentre il secondo gruppo si è diretto all’Università Statale dove è entrato indicendo un’assemblea nel chiostro. “Scendiamo in piazza contro questo governo che nega i diritti civili, non mette in atto nessuna azione concreta di contrasto ai cambiamenti climatici e che volta le spalle ai fratelli e alle sorelle migranti di tutto il mondo”, spiegano i ragazzi. Durante il corteo – oltre a cori e slogan contro la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa – è state imbrattata con vernice nera il negozio Enel di via Broletto, mentre davanti alla sede di Assolombarda gli studenti si sono fermati per ricordare i ragazzi morti in stage durante l’alternanza scuola-lavoro.

