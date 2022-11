Nuova protesta degli attivisti di 'Ultima Generazione'

Nuova azione degli ecologisti di ‘Ultima Generazione’ contro un’opera d’arte. A essere presa di mira questa volta è stata ‘La macchina’ di Andy Warhol, in esposizione alla mostra ‘Andy Warhol: La Pubblicità Della Forma’ alla Fabbrica del Vapore di Milano. Gli attivisti hanno gettato farina sull’opera, attaccandosi poi alla vettura, per essere poi trascinati via dagli addetti della struttura. Una donna del gruppo ha invocato la necessità di “un consumo sostenibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata