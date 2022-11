Lo spazio per la tutela dell'infanzia è dedicato alla prevenzione e al contrasto di trascuratezza, povertà e maltrattamento di minori

(LaPresse) Fondazione Cesvi risponde al peggioramento del benessere dei minori e all’aumento del rischio maltrattamento causati dalle crisi degli ultimi anni portando anche in Italia le Case del Sorriso, spazi per la tutela dell’infanzia operativi da anni in Brasile, ad Haiti, in India, Sudafrica, Perù e Zimbabwe. La prima struttura italiana è stata inaugurata a Bari ed è dedicata alla prevenzione e al contrasto di trascuratezza, povertà e maltrattamento infantile. Rientra nel Programma internazionale per l’infanzia di Fondazione Cesvi, che prevede l’attivazione di cinque Case del Sorriso sul territorio italiano: altre due saranno a Milano, una a Napoli e un’altra a Siracusa. Il vicedirettore generale Roberto Vignola: “Lavoreremo con i minori per rafforzare il loro senso di autostima e per innescare in loro la miccia che farà sì che possano ambire a un futuro diverso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata