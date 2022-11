L'ex leader di Forza Nuova doveva partecipare a una conferenza stampa

L’ex leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino, è stato bloccato dalle forze dell’ordine mentre tentava di entrare alla Camera dei deputati di via della Missione per partecipare a una conferenza stampa all’interno di Montecitorio: gli agenti di polizia hanno spiegato l’impossibilità di entrare per disposizioni della Camera. Il nome di Castellino è stato infatti depennato dalla lista di accreditati per la conferenza stampa di presentazione del movimento politico Italia libera. “Questa è la democrazia in Italia”, ha commentato Castellino.

