Sono accusati di aver abusato di una ragazza 23enne dopo averla conosciuta in una discoteca

Tre giovani albanesi di 21, 23 e 29 anni sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo nel Milanese. I tre sono accusati di aver abusato di una ragazza di origine haitiana, conosciuta il 3 maggio all’interno del locale Eleven di via Tocqville a Milano, nella zona di Corso Como. Ad avvicinarla sarebbe stato il 23enne, che avrebbe concordato con lei un rapporto sessuale a pagamento. La giovane, poi, lo aveva seguito al motel Peralba a Cornaredo, alle porte di Milano, dove li avrebbero raggiunti il fratello e il cugino del ragazzo, che avrebbero abusato della giovane haitiana per diverse ore e avrebbero anche scattato delle foto della vittima. Il 23enne, inoltre, da quanto si apprende, è stato gia arrestato per l’omicidio di Abderrahimi Elkharmoudi, 45enne marocchino, a cui aveva sparato nell’ottobre scorso perche l’uomo aveva schiaffeggiato la compagna.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre avrebbero obbligato la ragazza a subire atti sessuali per diverse ore. La 23enne, dopo aver consumato alcuni rapporti con il 23enne, da quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare, sarebbe stata obbligata a subire altre violenze da parte degli altri due giovani arrestati. I tre “durante gli atti sessuali la colpivano ripetutamente con schiaffi sul sedere e sulla faccia, la mordevano in diverse parti del corpo e, poiché la ragazza si lamentava, le dicevano ‘stai zitta'”. Ad accompagnare in auto i tre e la giovane al motel fuori Milano, da quanto ha ricostruito il gip, è stato il padre di due di loro. Quando la giovane è salita in macchina, “ha iniziato ad insultarla” e le ha detto che “era interessata solo ai soldi del figlio”. Poi l’auto è arrivata al motel ed è iniziata la notte di violenze. I tre ragazzi hanno lasciato libera la 23enne solo nel tardo pomeriggio del 3 maggio e a quel punto ha sporto denuncia. Nel corso della notte uno dei tre è stato sottoposto ad un controllo da parte dei carabinieri e intorno alle 8.15 della mattina si è allontana per andare in caserma a firmare dei documenti, per poi tornare al motel e infierire nuovamente sulla ragazza.

