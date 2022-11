Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia

Oggi l’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo sarà intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La cerimonia si terrà alle 16 alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

L’iniziativa rientra in quelle a conclusione delle celebrazioni previste per il trentennale delle stragi del 1992 ed è stata organizzata dall’associazione nazionale magistrati, dalla Fondazione Progetto Legalità, dalla Fondazione Vittorio Occorsio e dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo.Alla cerimonia saranno presenti anche i ministri della Giustizia e dell’Interno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, il presidente della Corte di appello di Palermo, Matteo Frasca, la procuratrice generale Lia Sava e la presidente dell’ANM di Palermo, Clelia Maltese.In serata, alle 20.30, al Teatro Massimo, avrà luogo invece l’esecuzione del “Requiem per le vittime di mafia”.

