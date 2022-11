Foto da Facebook, Laboratorio Cybilla

Il presidente della Regione Marche Acquaroli: "Grave, massima solidarietà alla premier"

Polemiche per un manichino di Giorgia Meloni a testa in giù comparso ieri a Bologna durante una manifestazione. “È molto grave l’episodio avvenuto a Bologna nei confronti del Presidente Giorgia Meloni. La condanna per questo atto intimidatorio sia unanime: il confronto democratico non può sfociare mai nella violenza. Le giunga la massima solidarietà”. Così su twitter il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, rispetto al manichino raffigurante Giorgia Meloni appeso a testa in giù a Bologna, durante una manifestazione organizzata dal collettivo Cua e dal Laboratorio Cybilla contro il governo.

Le ragioni della protesta

Il post del Laboratorio Cybilla su Facebook di ieri ritrae il manichino da diverse angolature e riporta i motivi della protesta, con un lungo testo intitolato ‘Meloni non è la benvenuta’.

