Otto persone coinvolte, 3 persone giuridiche

Sequestri per un milione di euro per evasione fiscale a Pesaro e Urbino. Nei giorni scorsi i finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Urbino, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di denaro e beni nella disponibilità di tre società di capitali e dei rispettivi amministratori, resisi responsabili, unitamente ad altre 5 persone, di una consistente evasione fiscale. Secondo i finanzieri veniva attuato il sistema della ‘frode carosello’. Le indagini hanno evidenziato che i soggetti facevano sistematiche fatturazioni per operazioni inesistenti e contestuali passaggi di denaro, nonché prelievi frazionati di denaro contante, tutti effettuati in un ristrettissimo lasso temporale, per restituire illecitamente liquidità ai beneficiari.

