Urgente il rinnovo dei contratti degli addetti dell'Ufficio per il Processo

A Napoli, presso la sede del Tribunale, si è tenuta l’assemblea indetta da FP CGIL per il rinnovo del contratto degli addetti all’ufficio del processo. “Nell’aprile del 2021 il governo ha presentato i progetti del PNNR, fra questi quello relativo alla riforma della giustizia, con l’obiettivo di ridurre i tempi del giudizio. Per tale obiettivo è stata creata la figura degli addetti all’Ufficio per il Processo, giovani con diversi titoli che vengono assunti a tempo determinato per velocizzare e snellire il sistema”, ha dichiarato Florindo Oliviero, segretario nazionale Fp CGIL. “Nel 2023 inizieranno a scadere i contratti, stipulati per 24 o 31 mesi. Con la diminuzione del personale formato e qualificato, in aggiunta ai tanti dipendenti sulla via del pensionamento, si rischierà il blocco dell’attività giudiziaria“, ha concluso Oliviero.

