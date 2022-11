La società oggetto di indagine acquistava da società "cartiere" benzina a prezzi bassissimi per rivenderla a prezzi altamente concorrenziali

(LaPresse) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali interdittive nei confronti di due amministratori di una società con sedi nelle province di Firenze e Pisa, per ipotesi di frode fiscale nella compravendita di carburante. Contestualmente, hanno notificato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di denaro, beni mobili e immobili di proprietà o nella disponibilità per 3,8 milioni di euro, pari all’IVA che si ipotizza evasa in un quadriennio. Il sistema avrebbe consentito alla società oggetto di indagine di acquistare, da una ventina di società fornitrici ritenute “cartiere” situate in tutta Italia prodotti petroliferi a prezzi bassissimi, grazie all’IVA evasa. Il carburante, acquistato e stoccato nei propri depositi, veniva poi rivenduto a prezzi altamente concorrenziali ad alcune pompe bianche dislocate nel territorio toscano, con margini di guadagno elevati rispetto alla media del mercato di settore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata