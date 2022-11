Indagati dipendenti del comune di Rende, imprenditori e professionisti

Carabinieri e finanzieri di Cosenza hanno eseguito 24 misure cautelari ai danni di soggetti ricoprenti cariche istituzionali, funzionari, dipendenti del comune di Rende oltre a imprenditori e professionisti vari. A loro carico numerosi reati tra cui corruzione per atto contrario a doveri di ufficio, falso in atto pubblico, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture, peculato, abuso in atto d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio. Il gip del tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura, ha imposto 3 arresti domiciliari, un divieto di dimora, 8 sospensioni dall’esercizio di pubblico ufficio e servizio, 12 interdizioni dalle attività professioni ed imprenditoriali. L’indagine, portata avanti in un arco di tempo a largo raggio, riguarda numerosi lavori tra cui attività di noleggio della Rende servizio (società in house), servizi fognari, cimiteriali, centro diurno per minori, centro per anziani, palazzetto dello sport ed altri. Nello stesso provvedimento Il gip ha disposto anche il sequestro di 6 società, manufatti e somme di denaro depositate in diversi conti correnti bancari. Il procedimento penale riguarda 72 indagati ed 8 società.

