L'incidente in via Tito Livio, il ragazzo stava attraversando i binari in bicicletta

Un ragazzo di 14 anni, che in bicicletta ha attraversato i binari, è stato investito da un tram alle ore 8 e 15 circa in via Tito Livio 20. Da quanto si è appreso dai vigili del fuoco, che lo hanno estratto, è deceduto. Sul posto sono arrivati anche agenti della polizia locale e personale del 118.

Da una prima ricostruzione, pare che il ragazzino abbia attrversato i binari proprio mentre il tram stava arrivando e l’autista non sia riuscito a frenare in tempo per evitare l’incidente. Adesso il conducente, sotto choc, è affidato alle cure del personale del 118.

Lutto cittadino a Milano

“Oggi per Milano è un giorno molto triste. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino“. É quanto ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Twitter a proposito dle tragico incidente nel quale un 14enne è stato travolto e ucciso da un tram.

