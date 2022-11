Scese dalla nave le 89 persone. A terra anche l'equipaggio, bloccato sulla nave per verifiche

(LaPresse) Sbarcati al porto di Reggio Calabria gli 89 migranti a bordo della Rise Above, la nave della ong Mission Lifeline cui era stato impedito l’approdo in Sicilia. Successivamente è stato fatto scendere anche l’equipaggio, dopo le verifiche che non ci fossero tra loro persone non comunitarie. Tutti i profughi sono stati portati in una palestra, dove è stato allestito un centro di prima accoglienza.

