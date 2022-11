Evacuati tutti gli ospiti dell'albergo, non risultano persone ferite

Nella notte un incendio ha devastato la locanda Ponte Serra di Lamon, nel Bellunese. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5 di questa mattina. Gli ospiti dell’albergo, poco meno di una cinquantina, stavano ancora dormendo quando sono divampate le fiamme, ma sono stati tutti evacuati e non risultano persone ferite.

#Belluno, intervento dei #vigilidelfuoco alle 5:00 di stamattina per l’#incendio in un albergo a Lamon. Fiamme spente, in corso le operazioni di messa in sicurezza dello scenario anche con personale in rinforzo da Trento [#8novembre 7:45] pic.twitter.com/aCL1Gv1wVR — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 8, 2022

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco dal Basso Feltrino, da Bassano del Grappa e dal comando di Trento con tre autopompe, due autobotti e un’autoscala. Per domare completamente l’incendio serviranno diverse ore.

Gli ospiti e il personale presente sono stati tutti evacuati, ma per nessuno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. La struttura della locanda Ponte Serra, edificata nel 1860, era stata recentemente ristrutturata mantenendo mantenendo i solai in legno e maltapaglia. Al lavoro per spegnere l’incendio al momento ci sono una cinquantina di vigili del fuoco.

