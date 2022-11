Il ministro dell'Interno sulle navi ferme in porto a Catania

(LaPresse) – “Sulla situazione di Humanity 1 Ci sono dei ricorsi in atto e si deciderà nelle sedi opportune. Nel frattempo i migranti restano in mare? No, non sono in mare, sono al sicuro. Se rispettiamo le regole europee? Assolutamente sì” così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo ai cronisti dopo la presentazione del Calendario della Polizia di Stato 2023 a Roma. “Se riutilizzerei l’espressione carico residuale? Sul rispetto dei diritti umani se vi fermate all’esegesi delle espressioni burocratiche fate pure ma non accettiamo lezioni da nessuno”.

