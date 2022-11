A bordo della nave Mediterranea Saving Humans 90 persone. La ong denuncia le difficili condizioni a bordo

La nave Rise Above, dell’ong Mediterranea Saving Humans, è diretta verso Reggio Calabria. A bordo 90 migranti e, secondo quanto apprende LaPresse, sbarcheranno tutti nel porto del capoluogo calabro. L’organizzazione non governativa aveva denunciato la difficoltà delle condizioni a bordo in un post sui social questa mattina: “Mentre a Catania continua la vergogna dello ‘sbarco selettivo’ dei naufraghi, al largo la situazione della Rise Above è sempre più critica: altre quattro persone sono state evacuate per condizioni di salute, serve subito un porto sicuro per le 90 che restano a bordo”.

❗️Mentre a #Catania continua la vergogna dello “sbarco selettivo” dei naufraghi, al largo la situazione della #RiseAbove è sempre più critica: altre quattro persone sono state evacuate per condizioni di salute, serve subito un #PortoSicuro per le 90 che restano a bordo. https://t.co/xiJAQh2ll8 — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) November 7, 2022

