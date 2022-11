Il ministro dell'Interno a Roma: "Stiamo lavorando sia su tavoli europei che nazionali"

(Lapresse) “Stiamo seguendo la situazione ora per ora e come avete visto ci stiamo comportando con umanità ma con fermezza secondo i nostri principi e in tal senso impronteremo le prossime azioni. Stiamo lavorando sia su tavoli europei che su tavoli nazionali. Speriamo di risolverla a breve”. Così il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commenta la situazione delle navi delle Ong ferme nel porto di Catania con a bordo migranti soccorsi durante la traversata dalle coste africane all’Italia, a margine della presentazione a Roma del calendario 2023 dei Vigili del Fuoco al Teatro Argentina.

