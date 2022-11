Quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri per aver tentato di uccidere un 32enne di Triggiano, delitto aggravato dal metodo mafioso

(LaPresse) I carabinieri di Triggiano, in provincia di Bari, hanno arrestato quattro persone con l’accusa di tentato omicidio in concorso, aggravato dal metodo mafioso, e porto abusivo di arma da fuoco. Gli arrestati sarebbero coinvolti nel tentato omicidio di un 32enne di Triggiano avvenuto lo scorso 5 giugno in Piazza Umberto I a Noicattaro, sempre nel Barese. “Un particolare assai esecrabile della vicenda è rappresentato dal fatto che gli spari siano avvenuti di domenica, alla presenza di famiglie e di bambini che giocavano nella piazza, incuranti dei possibili ulteriori rischi connessi al gesto criminale”, sottolinea la procura di Bari che ha ottenuto l’ordinanza di custodia cautelare.

