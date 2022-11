Il centro sociale 'Gallipettes Occupato' di area anarchica rivendica l'occupazione

Un uomo e donna sono asserragliati su una gru montata per lavori di ristutturazione dalle 6.20 di questa mattina in via Giuseppe Verdi di fianco al teatro alla Scala a Milano. Da quanto si apprende dai vigili del fuoco, le persone stanno protestando contro il carcere duro. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Il centro sociale di Milano ‘Gallipettes Occupato‘ di area anarchica rivendica l’occupazione contro il regime di carcere duro della gru montata per lavori di ristrutturazione in via Giuseppe Verdi a Milano accanto al teatro alla Scala. “Dalle prime luci di questa mattina due compagni stanno occupando la gru del cantiere del Teatro alla Scala di Milano in solidarietà allo sciopero della fame di Alfredo, Juan e Ivan contro il 41 bis e l’ergastolo ostativo – scrive sui social il centro sociale milanese -. Terremo un presidio fin da ora in sostegno all’azione in piazza della scala fino a che i compagni non scenderanno” aggiungo inviatando a “raggiungerci numerosi. La giornata è ancora lunga”.

