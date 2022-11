Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, propone di farsi carico di una parte dei naufraghi in attesa di sbarco

La Francia tende la mano all’Italia sul fronte migranti. La situazione al momento è delicata con tre navi, Humanity 1, Ocean Viking e Geo Barents con a bordo centinaia di persone, che si trovano a poche miglia dalle coste siciliane in attesa del permesso di sbarco. “Non dobbiamo lasciare sola l’Italia. Abbiamo detto all’Italia, lo abbiamo detto con la Germania, che se quest’imbarcazione (la Ocean Viking ndr.) verrà accolta dall’Italia, accoglieremo una parte dei migranti, delle donne e dei bambini, perché l’Italia non abbia da sola il fardello di questo arrivo dei migranti“, ha dichiarato il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, intervistato dal programma ‘Face-à-Face’ su Bfmtv e Rmc. “Il diritto internazionale è molto chiaro: quando un’imbarcazione chiede di approdare con dei naufraghi a bordo è il porto più sicuro e più vicino che deve accoglierla, in questo caso l’Italia” e “non dubitiamo del fatto che l’Italia rispetterà il diritto internazionale”, ha aggiunto.

Sulla questione c’è stato un botta e risposta tra Roma e Berlino con la Germania che ha sollecitato l’Italia a intervenire e soccorrere i naufraghi in mare e la Farnesina che ha chiesto chiarimenti al governo tedesco sulle Ong tedesche attive nel Mediterraneo.

Sbarco ad Augusta, fermati 3 scafisti russi

Intanto ad Augusta tre uomini, sospettati di essere scafisti, sono stati fermati. Si tratta di tre russi di 46, 47 e 26 anni, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per aver trasportato a bordo del veliero, battente bandiera ucraina ‘Blue Diamond’, 99 afghani e pakistani. L’imbarcazione, partita da una località costiera nelle vicinanze della città turca di Bodrum, è stata intercettata a circa 38 miglia dalle coste siciliane da un’unità della Capitaneria di porto, che ha successivamente trasportato i migranti nel porto commerciale di Augusta.

