Il titolare degli Esteri dopo la richiesta di chiarimenti a Berlino sulla nave Humanity 1: "Con la Germania dobbiamo collaborare tantissimo"

Resta al centro del dibattito politico la questione dei migranti dopo l’appello di Berlino, rivolto all’Italia, a “prestare velocemente soccorso” ai naufraghi soccorsi dalla nave Humanity 1 dell’organizzazione non governativa Sea Watch. Proprio da Berlino il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha spiegato così la decisione della Farnesina di chiedere alla Germania un quadro della situazione a bordo della nave, in modo da prendere eventuali decisioni sullo sbarco. “Abbiamo chiesto soltanto il rispetto delle regole, lo abbiamo fatto in maniera ufficiale, con grande garbo ma anche con grande fermezza”, ha detto Tajani, precisando che con la Germania “dobbiamo collaborare tantissimo, poi quando c’è da dare qualche messaggio, soprattutto sul tema dell’immigrazione, lo facciamo con determinazione, ma per garantire il rispetto delle regole”. “Abbiamo chiesto che le navi delle ong rispettino le regole europee quando salvano qualcuno in mare e poi chiedono di attraccare nei porti più vicini”, ha aggiunto Tajani.

La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, intanto, ha chiesto assistenza a Grecia, Italia e Malta assistenza per lo sbarco dei 234 migranti che ha soccorso al largo della Libia. E il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, anche lui vicepremier, scrive su Twitter: “Dove dovrebbe andare una nave norvegese? Semplice, in Norvegia…”

Dove dovrebbe andare una nave norvegese? Semplice, in Norvegia…https://t.co/8crvXcIIfp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 3, 2022

