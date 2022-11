Le condanne dopo la cerimonia commemorativa della Marcia su Roma

Otto persone che hanno partecipato al corteo di Predappio sono indagate per aver effettuato il saluto romano e per ostentazione di simboli fascisti. È quanto si apprende in merito alle indagini sulla cerimonia commemorativa della Marcia su Roma di domenica scorsa.

