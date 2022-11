L'uomo era stato operato al San Martino ma per lui non c'è stato nulla da fare. Toti: "Gesto sconsiderato"

È morto nell’Ospedale San Martino di Genova il 41enne di origine sudamericana che nella notte tra martedì e mercoledì è stato colpito da una freccia nel centro storico del capoluogo ligure. A colpire l’uomo è stato un italiano infastidito dagli schiamazzi causati in strada dalla vittima che stava litigando con un connazionale.

Arrivato nel nosocomio genovese il 41enne è stato sottoposto a un delicato e lungo intervento chirurgico, iniziato alle 3 di questa notte, che purtroppo non ha sortito gli effetti sperati. In manette il responsabile dell’omicidio, un 63enne italiano che avrebbe scoccato la freccia da una balestra dopo essersi affacciato dalla finestra della propria abitazione richiamato dalla lite la vittima e un secondo uomo.

Sul tragico episodio è intervenuto anche il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti: “Profondo dispiacere per l’assurda morte Javier Alfredo Romero Miranda, ucciso da una freccia scagliata da un folle (mi pare evidente). I nostri sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvare questa giovane vita, ma non c’è stato nulla da fare”, ha commentato Toti sui social. “Spero che i magistrati applichino il massimo rigore per chi ha compiuto questo gesto sconsiderato e che nessuno lo giustifichi, anche indirettamente. Non esiste movida, rumore o qualsiasi altra situazione che possa giustificare una simile reazione”.

