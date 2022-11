Le operazioni di sgombero si sono concluse nella tarda serata di ieri

Sono 14 gli organizzatori del rave di Halloween che sono stati denunciati, sotto sequestro impianti audio utilizzato nel capannone di via Marino, per un valore di 150mila euro.

Le operazioni si sono concluse nella tarda serata di ieri.

Durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dal raduno illegale sono stati individuati, intercettati lungo il percorso di esodo e scortati in Questura 14 autocarri con strumenti musicali, mixer e casse utilizzate dai raver.

I 14 identificati, fanno sapere dalla Questura di Modena, arrivano da diverse regioni d’Italia, tra loro vi è anche un cittadino olandese.

Nel corso del deflusso, in serata, identificati anche 25 raver olandesi che sono stati allontanati dalla Polizia Stradale, dopo un controllo a Campogalliano, dove erano intenzionati a fermarsi con i loro 6 camper.

