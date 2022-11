Nove uomini salvati. A bordo del barcone oltre 60 persone

Naufragio nel mar Egeo. Un barcone carico di migranti provenienti dalla Turchia si è ribaltato al largo delle coste greche. Sono decine i dispersi che erano a bordo del barcone, affondato nella notte tra le isole di Evia e Andros.

Le autorità sono state inizialmente allertate da una richiesta di soccorso da parte di passeggeri che hanno affermato che la barca su cui si trovavano era in difficoltà, ma non hanno fornito una posizione. Il tempo nella zona è stato particolarmente agitato, con venti di burrasca. Un elicottero, una motovedetta della guardia costiera e due navi vicine al lavoro per le operazioni di ricerca e soccorso.

Nove uomini, al momento, sono state tratte in salvo ritrovate su un isolotto roccioso disabitato nello stretto di Kafirea tra le due isole Evia e Adnros, che si trovano a est della capitale greca. I migranti hanno riferito alla guardia costiera ellenica che a bordo vi erano 68 persone.

