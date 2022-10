Aveva 76 anni, fece acrobazie anche con l'avvocato Agnelli. Nel 1995 entrò nel Guinnes dei primati

Addio Holer Togni, re degli stuntman noto per le sue acrobazie su quattro ruote. A comunicare la notizia della morte, avvenuta domenica a Milano, è la famiglia attraverso un comunicato stampa. Nato nel 1946 nella celebre famiglia circense, dopo il classico percorso di trapezista e cavallerizzo nei primi anni ’70 Holer lasciò il circo e diffuse in Italia la novità degli spettacoli con automobili. Nel 1971 creò lo show itinerante ‘Stunt Cars’, che ha girato la penisola e l’Europa per oltre tre decenni.

La carriera e lo show in cui coinvolse Agnelli

Holer Togni, nel corso della sua carriera, è stato chiamato con frequenza dal mondo del cinema e della tv, e ha formato numerosi allievi. Icona popolare, i suoi show hanno riempito gli stadi, divetando il momento più atteso di grandi appuntamenti come il Motor Show di Bologna.

In uno dei suoi spettacoli – ricorda la nota – coinvolse perfino Gianni Agnelli in un’evoluzione a bordo di una Fiat 131 convincendo l’imprenditore a diventare sponsor dei suoi show.

Il guinnes dei primati

Togni nel 1995 entrò nel Guinness dei Primati per aver guidato un tir inclinato su tre ruote. Oltre all’attività artistica, fu importante il suo ruolo a fianco al fratello Divier nella diffusione italiana dei teatri tenda, in particolare con la creazione del Palatrussardi di Milano.

