Il 1 novembre entrerà in vigore la riforma della Giustizia che prevede sanzioni sostitutive al posto della detenzione per i reati minori

Allarme suicidi nelle carceri. È salito a 72 il numero di detenuti che si sono tolti la vita in soli dieci mesi, di cui due nella giornata di ieri 28 ottobre. Nella maggior parte dei casi questi eventi riguardano persone incarcerate per reati di lieve entità e quindi con pene brevi o brevissime. Persone spesso fragili sulle quali il carcere può avere un impatto ancora più duro. È anche alla luce di questa situazione che il Garante nazionale ha salutato con particolare favore l’introduzione nella recente riforma della Giustizia di sanzioni sostitutive alla detenzione in carcere per i reati minori. Riforma la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 1 novembre.

