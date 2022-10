L'aereo è caduto nel catanese nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio

Sono riprese questa mattina le ricerche dei due piloti del Canadair precipitato ieri a Linguaglossa, nel catanese, nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio. Si tratta di Roberto Mazzone, 62 anni, originario di Salerno e di Matteo Pozzoli, 58 anni, originario di Erba, in provincia di Como. Le ricerche erano state interrotte ieri sera per l’avanzare del buio. Sul posto oggi la Protezione Civile, il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco. Sarebbero inoltre in viaggio verso la Sicilia i parenti dei due piloti.

Secondo quanto apprende LaPresse, nel luogo in cui è precipitato il velivolo, il personale dei Vigili del Fuoco sta procedendo con la massima cautela: si temono le alte temperature del suolo in seguito all’esplosione del velivolo. Secondo primissime ricostruzioni l’aereo avrebbe urtato il costone roccioso del monte Calcinera. Da qui la caduta e la conseguente esplosione.

