Blitz nel quartiere Librino: trovate pistole, fucili, munizioni e 6 chili di hashish

I carabinieri di Catania, durante controlli nel quartiere Librino, hanno scoperto un arsenale di armi e della droga. In manette è finito un 35enne catanese, già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno trovato 5 fucili da caccia, di cui tre ‘a canne mozze’ artigianalmente modificati, una pistola mitragliatrice di provenienza cecoslovacca, una pistola Glock modificata, 352 munizioni di vaio calibro, circa 6 chili di hashish suddiviso in panetti. Tutto il materiale illecito, trovato in vari borsoni e buste, è stato sequestrato per poi essere sottoposto ad esami di laboratorio per capire chi ne avesse avuto la disponibilità e se le armi siano già state utilizzate in episodi delittuosi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata