Tra le persone soccorse almeno una donna e diversi bambini

(LaPresse) La nave Ocean Viking ha salvato altri 38 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo. Tra loro almeno una donna e diversi bambini. Sono 73, in tutto, i migranti salvati in poco più di 24 ore dalla nave della Ong SOS Méditerranée. Quasi 300 migranti sono sbarcati sabato 22 ottobre nel porto di Taranto, dopo essere stati salvati in mare in cinque diverse operazioni da parte dell’equipaggio di una nave umanitaria di Medici Senza Frontiere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata