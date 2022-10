Per marche da bollo, francobolli e sigarette decade l'obbligo di accettare pagamenti elettronici, critico il Codacons

L’esclusione dei tabaccai dal novero dei soggetti che devono accettare i pagamenti con Pos. Il Codacons però sostiene che la misura “creerà disagi agli utenti e introdurrà disparità di trattamento tra gli stessi esercenti”. Per marche da bollo, francobolli e sigarette decade l’obbligo di accettare pagamenti elettronici. La circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli crea una evidente discriminazione a danno degli stessi esercenti, prevedendo per i soli tabaccai una zona franca che li esonera dall’accettare i pagamenti con carta – spiega il Codacons – Ma le ripercussioni più pesanti saranno quelle subite dagli utenti che, se vorranno acquistare tabacchi o marche da bollo, saranno costretti a ricorrere al contante. Per tale motivo invitiamo i tabaccai a consentire, nonostante la circolare dell’Agenzia, i pagamenti con Pos in favore di quei cittadini che ne faranno richiesta – conclude il Codacons.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata