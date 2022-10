Sequestrati oltre 140 kg di hashish

(LaPresse) Diciassette misure cautelari eseguite dalla polizia di Agrigento a carico di numerosi soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità – in concorso, tentata estorsione e altro. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Agrigento e dal commissariato di pubblica sicurezza di Porto Empedocle, risalgono al maggio 2019 e prende spunto dall’arresto di un empedoclino che venne arrestato dal personale del Commissariato di Porto Empedocle, con circa cinque chili di hashish. L’indagine, in seguito, veniva estesa dalla Squadra Mobile di Agrigento, anche in collaborazione con la Guardia Costiera di Porto Empedocle, ed ha permesso il sequestro di oltre 140 kg di hashish e il deferimento di oltre 41 soggetti alla Procura agrigentina.

