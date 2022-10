L'intervento dell'elisoccorso

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Gressoney, sotto il rifugio Gabiet, per il recupero di una comitiva di escursionisti italiani coinvolta da una scarica di sassi. L’ incidente intorno alle ore 12:30, a quota 2000 mt. La scarica è stata provocata probabilmente dal passaggio di alcuni stambecchi. Quattro dei 12 escursionisti coinvolti sono stati portati in ospedale per accertamenti e per le cure del caso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata