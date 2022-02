Dal 28 marzo voli diretti per London city, Lussemburgo e Ginevra

ITA Airways prosegue nel percorso di ampliamento del network con nuove destinazioni operate grazie alla partnership con German Airways. bDal prossimo 28 marzo sarà possibile grazie a questo accordo raggiungere per i clienti di ITA Airways direttamente da Milano Linate destinazioni come London city, Lussemburgo e Ginevra.

Si tratta di aeroporti e destinazioni dove la redditività e le condizioni operative sono garantiti da aeromobili più piccoli, per questo la scelta degli Embraer E190 del vettore tedesco, non presenti attualmente nella in flotta di ITA Airways.

Infatti, questa operazione rappresenta un anticipo rispetto al Piano Industriale e si colloca in un quadro di market test che accompagna la ripresa del mercato business. Come da Piano non appena arriveranno in flotta i primi aeromobili 220, ITA Airways opererà queste rotte con i propri aerei.

In questa fase, dunque, la scelta della compagnia, in linea con la strategia aziendale, di effettuare un market test con una flotta mirata e di un partner specifico in modo da ottenere efficienze economiche ed operative. Un’attività, oltre che anticipata, aggiuntiva nel percorso di crescita e nel piano di incrementalità di ITA Airways in grado quindi di generare valore aggiunto per la Compagnia e favorire di conseguenza, ancora più velocemente, i possibili impatti positivi sull’organizzazione.

Sulla livrea dei due Embraer E190 sarà presente l’indicazione “Operated by ITA Airways” e saranno configurati nelle due classi di servizio superior ed economy, con riconoscimenti specifici del vettore di bandiera italiano. I voli sono in vendita da oggi sui canali di ITA Airways. Dalla summer 2022 la Compagnia opererà la Milano Linate – London City con 3 voli al giorno dal lunedì al venerdì, un volo il sabato e due voli la domenica, con partenza da Linate alle ore 07:00, 12:20 e 17:40 e da London City alle 08:25, 13:45 e 19:05 per un totale di 36 voli settimanali andata e ritorno.

