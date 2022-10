L'uomo per anni ha dichiarato redditi bassi possedendo 9 fabbricati, 44 terreni, 6 società

(LaPresse) Ha dichiarato redditi bassissimi per anni possedendo nove fabbricati, 44 terreni, 6 società in settori che vanno dalle costruzioni alla fabbricazione di computer passando per il commercio al dettaglio di materiali edilizi. È una maxi confisca da 12 milioni di euro quella eseguita dalla Guardia di Finanza di Rimini nei confronti di un imprenditore della provincia romagnola giù più volte condannato con sentenze definitive per lesioni colpose personali, calunnia, bancarotta fraudolenta, falso ideologico e con carichi pendenti per dichiarazione fraudolenta, emissione di false fatture, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori. La misura emessa dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Rimini ha riguardato oltre agli immobili, terreni e quote societarie anche 210mila euro sui conti e credito fiscale da 1,2 milioni di euro derivante dall’esecuzione di lavori di ristrutturazione con il superbonus 110%. I beni sono stati tutti affidati a un amministratore giudiziario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata