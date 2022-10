I fatti sarebbero stati l'epilogo di una lite tra i due

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato nel catanese per l’omicidio dello zio di 43 anni avvenuto ieri sera. Il giovane è sospettato di omicidio ed è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Palagonia (CT). Il fatto di sangue è avvenuto in un rustico di contrada Vanghella: sarebbe stato l’epilogo di una lite fra il ragazzo e lo zio paterno per motivi ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata proprio la vittima a estrarre una pistola e puntarla verso il nipote il quale, nel tentativo di difendersi, avrebbe strappato l’arma dalle mani dello zio ed esploso due colpi al petto ferendolo mortalmente.

I carabinieri hanno trovato a terra il cadavere del 43enne con l’arma del delitto (risultata rubata) al proprio fianco e con accanto altri familiari. I militari stanno procedendo a una prima ricostruzione dei fatti e all’acquisizione di elementi indiziari a carico del presunto omicida. Sono inoltre in corso indagini sui luoghi teatro dell’evento per stabilire l’esatta dinamica della vicenda ed eventuali coinvolgimenti di terze persone. Il 24enne si trova in carcere a Caltagirone.

