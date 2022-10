Gli Stati Uniti lo hanno accusato insieme ad altri quattro cittadini russi e due cittadini venezuelani di elusione delle sanzioni e riciclaggio di denaro

“Lo scorso 17 ottobre all’aeroporto di Milano Malpensa, su richiesta della parte americana, è stato arrestato il cittadino della Federazione Russa, Artem Uss“. Lo scrive l’ambasciata russa in Italia sul proprio profilo Facebook. Artem Uss è il figlio di Alexander Uss, governatore della regione di Krasnoyarsk. Gli Stati Uniti lo hanno accusato insieme ad altri quattro cittadini russi e due cittadini venezuelani di elusione delle sanzioni e riciclaggio di denaro, come riporta Tass.

“Entro 45 giorni gli Stati Uniti sono tenuti a fornire alla giustizia italiana il fascicolo con la formulazione del capo di imputazione, che deve essere esaminato entro 6 mesi”, scrive ancora l’ambasciata russa in Italia, aggiungendo che Uss “non ha espresso lamentele sulle condizioni di detenzione”. “Il Consolato Generale della Federazione Russa a Milano ha già tenuto due incontri con Artem Uss, e mantene un coistante contatto con il suo avvocato italiano e intende continuare a seguire da vicino questa situazione”, conclude la nota dell’ambasciata russa.

In carcere a Busto Arsizio

Artem Uss, figlio di Alexander Uss, governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, arrestato a Malpensa lo scorso 17 ottobre, si trova ora nel carcere di Busto Arsizio. Lo ha precisato a LaPresse il suo avvocato Vinicio Nardo: al momento il legale è in attesa degli atti che conterranno le accuse precise per cui gli Usa hanno chiesto l’estradizione. Da quanto si apprende, Uss era allo scalo del Varesotto in partenza, non è chiaro però per dove.”Quanto l’ho sentito era ovviamente prostrato, come chiunque si trovi in galera”, ha precisato il legale.

Accusato di contrabbando e riciclaggio

Artem Uss, figlio di Alexander Uss, governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, è accusato dagli Stati Uniti di contrabbando e riciclaggio di denaro. Secondo quanto si legge in una nota pubblicata sul sito del Dipartimento di Giustizia, Uss avrebbe fatto parte di una rete composta da 5 cittadini russi e 2 venezuelani che avrebbe contrabbandato milioni di barili di petrolio e riciclato decine di milioni di dollari per oligarchi russi.

