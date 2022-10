Il provvedimento riguarda immobili, partecipazioni e conti correnti

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Bologna ha sottoposto a sequestro un patrimonio immobiliare e finanziario del valore di oltre 100 mila euro a carico di un soggetto di origini catanesi residente nel piacentino, ritenuto “socialmente pericoloso” per aver commesso nel tempo delitti contro il patrimonio, anche gravi, oltreché per la vicinanza a note cosche mafiose. In particolare, sequestrate 3 unità immobiliari site in Catania, 5 quote di partecipazioni in società con sede nel piacentino e 4 rapporti bancari tutti riconducibili all’uomo, già condannato dalla Corte di Appello di Bologna, nel 2016, alla sorveglianza speciale per due anni.

