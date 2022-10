Le ricerche dei vigili del fuoco

(LaPresse) Dal primo pomeriggio di oggi, 19 ottobre, i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di una coppia di ventenni nel Veronese di cui non si hanno notizie da lunedì. Il campo base è stato posto in via dell’Artigianato a Calmasino (VR). Utilizzati nelle ricerche anche un elicottero e gli operatori SAPR (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto), oltre che i nuclei cinofili e personale dei carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata