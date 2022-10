Craig Auringer è stato fermato in pieno centro mentre passeggiava. Il 52enne era ricercato per una truffa da 100 milioni

È stato arrestato a Milano, in via Manzoni, Craig Auringer, canadese 52enne sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale per truffa commerciale. Gli agenti della questura di Milano hanno fermato l’uomo nell’ambito di controlli di routine.

Il 52enne ha fornito i propri documenti e gli agenti hanno scoperto che era ricercato per una truffa commerciale da 100 milioni di dollari. L’uomo è ora nel carcere di San Vittore, in attesa di estradizione negli Usa dove dovrà scontare 20 anni di galera.

