In carcere un 33enne accusato di aver messo a segno 3 rapine

(LaPresse) In carcere un 33enne pescarese gravemente indiziato di aver messo a segno 3 rapine a mano armata nei supermercati pescaresi. Il giovane è stato fermato dai poliziotti della squadra volante, della questura di Pescara, prima che potesse compiere un’altra rapina. In particolare, sabato 8 e martedì 11 ottobre sono state messe a segno 2 rapine nei supermercati del capoluogo adriatico e, per gli investigatori, la mano sarebbe la stessa della rapina del 22 agosto sempre ad un supermercato dell’area. Il servizio di controllo specifico, predisposto venerdì scorso dalla squadra mobile, ha dato i suoi frutti. Di fatto, pochi minuti prima delle ore 20, il 14 ottobre le volanti sono riusciti ad intercettare lo scooter del rapinatore ed a fermarlo prima che potesse raggiungere il supermercato preso di mira. In sintesi, il modus operandi nelle rapine consisteva nell’arrivo del malvivente solo, a bordo di uno scooter che entrava nel supermercato poco prima dell’orario di chiusura, minacciando il personale con una pistola e facendosi consegnare il denaro. Addosso al fermato i poliziotti hanno trovato gli indumenti utili a travisarsi, compreso un passamontagna e una pistola ad aria compressa, in metallo, calibro 4,5 millimetri. Lo scooter del 34enne risulta rubato la mattina del 22 agosto, giorno della prima rapina, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario. All’arrivo delle pattuglie, l’uomo ha ferito 2 poliziotti che se la caveranno con 3 giorni di prognosi. Il fermato ha anche sfondato un vetro della volante utilizzata per il suo trasporto. Il 33enne è stato arrestato nella flagranza dei reati di tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il pubblico ministero ha chiesto ed ottenuto dal gip la custodia cautelare in carcere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata