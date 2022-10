Rilasciati su cauzione Gianluca Cudini, Sacha Baldo, Daniele Stranieri e Paolo Capecci

Sono finalmente liberi, su cauzione, Gianluca Cudini, Sacha Baldo, Daniele Stranieri e Paolo Capecci i 4 writer italiani fermati il 2 ottobre perché sorpresi a imbrattare due nuove carrozze della metropolitana di Ahmedaba, capitale del Gujara, da inaugurare, poche ore dopo, alla presenza del primo ministro Narendra Modi. Lo ha annunciato a LaPresse l’avvocato Vito Morena, legale difensore dei 4 giovani che, con il collega indiano, assiste i 4 ragazzi nei 2 procedimenti giudiziari in cui sono indagati per danneggiamento di beni pubblici. Questa mattina il tribunale di Ahmedabad ha accolto l’istanza di liberazione dei giovani, così come fatto sabato dal tribunale di Mumbai. Morena, legale del foro teramano, ha spiegato a LaPresse che, dopo aver sbrigato le formalità del caso, i ragazzi, che stanno bene, rientreranno in Italia. “Non c’è alcun divieto per l’espatrio”, ha precisato.

