Foto dall'archivio di movida a Roma, LaPresse

I consigli alle studentesse e agli studenti: "Mai lasciare il proprio drink senza supervisione, non accettare bicchieri dagli sconosciuti"

Decalogo shock della John Cabot University dedicato ai suoi studenti a Roma, a proposito dei party per Halloween. Su Instagram l’Università internazionale ha pubblicato alcuni tips per i suoi studenti, tra i quali “non stare in giro per Roma dopo le 2 di notte”, “andare a una festa sempre con un amico”, fare attenzione all’alcol e soprattutto ai drink offerti da altri. “Non lasciare mai il tuo drink senza controllo, se devi allontanarti poi prendine uno nuovo” si legge ancora. “Non tornare a casa a piedi da sola”.

Secondo quanto riporta Repubblica Roma, i consigli sono stati dati per rischio aggressioni e abusi: 40 casi di stupro in 10 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata