(LaPresse) Cellulari prodotti a Hong Kong, importati a Malta dalla Germania con uno speciale regime fiscale, rivenduti a una società di Verbania – ma in realtà operativa dalla Spagna – e infine ceduti una quarta volta come ‘usati’ a Viterbo, frodando l’Iva per 1,2 milioni di euro. È uno schema offshore sui telefonini e devices ‘ricondizionati’, attuato su siti di e-commerce e marketplace, quello scoperto dalla Guardia di Finanza di Verbania con l’operazione ‘MelaMarcia’. Un giro d’affari da almeno 6 milioni di euro orchestrato da 4 soggetti, uno dei quali stabile a Malta. Il Gip di Verbania ha emesso nei loro confronti un decreto di sequestro preventivo e sono stati ‘congelati’ beni per 1,1 milioni di cui 12 fra abitazioni e terreni, 4 auto, 2 moto, disponibilità finanziarie e conti e una società.

